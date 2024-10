Medico che salvò la vita a Sinwar: “Non si è suicidato” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Non si è suicidato'' Yahya Sinwar, il leader di Hamas morto il 16 ottobre a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. ''E' stato ucciso da un soldato israeliano, è chiaro. Soldati semplici, che erano da un anno nell'esercito''. Lo ha dichiarato nel corso di un'intervista all'Adnkronos il Medico israeliano Yuval Bitton, che Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Non si è'' Yahya, il leader di Hamas morto il 16 ottobre a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. ''E' stato ucciso da un soldato israeliano, è chiaro. Soldati semplici, che erano da un anno nell'esercito''. Lo ha dichiarato nel corso di un'intervista all'Adnkronos ilisraeliano Yuval Bitton, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Io - medico israeliano - ho salvato la vita a Yahya Sinwar - leader di Hamas” - Un intervento delicato e complicato portato a termine con successo dall’equipe medica israeliana. Ho riconosciuto in lui qualcosa di strano, l’ho fatto portare immediatamente in ospedale: lì gli hanno diagnosticato un ascesso cerebrale e operato d’urgenza. Sinwar non si trovava in isolamento?«Israele è uno Stato democratico: agisce secondo delle regole ben precise. (Tpi.it)