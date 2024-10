Marche sempre più povere, in difficoltà l'11% delle famiglie: "Retribuzioni tra le più basse del Paese" (Di martedì 22 ottobre 2024) Nelle Marche, il 2023 ha visto l’11% delle famiglie vivere in condizioni di povertà relativa, un valore superiore alla media del Centro (6,5%) e del Paese (10,6%). Secondo il report della Cgil è il dato più alto dal 2014 e segna un incremento di 3,1 punti percentuali rispetto all’anno precedente Anconatoday.it - Marche sempre più povere, in difficoltà l'11% delle famiglie: "Retribuzioni tra le più basse del Paese" Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nelle, il 2023 ha visto l’11%vivere in condizioni di povertà relativa, un valore superiore alla media del Centro (6,5%) e del(10,6%). Secondo il report della Cgil è il dato più alto dal 2014 e segna un incremento di 3,1 punti percentuali rispetto all’anno precedente

