Mano tesa a chi ha bisogno: "Apriamo la mensa anche la sera"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dalla scorsa settimana le Suore della Riparazione hanno cessato il servizio dellale di via Luini, un punto di riferimento per le personese della città . Dopo 150 anni di attività ininterrotta le sorelle, rimaste ormai in numero ridotto e con un’età media molto avanzata, si apprestano a lasciare Varese. Per fronteggiare l’emergenza ed evitare che l’assistenza ai poveri venga a mancare la Chiesa varesina ha trovato una prima risposta nella Casa della Carità della Brunella, attualmente già attiva con un servizioall’orario di pranzo. Dall’11 novembre aprirà le sue portea cena,se per ragioni logistiche potrà garantire un massimo di 150/200 pasti, a fronte dei 350/400 che la struttura delle suore poteva ospitare.