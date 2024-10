Maltempo, Coldiretti: "Registriamo gravi danni ai terreni dedicati alla raccolta di olive, noci e kiwi" (Di martedì 22 ottobre 2024) Le intense piogge di sabato, 19 ottobre, hanno causato gravi disagi e danni in diverse aree della provincia di Rimini. In meno di 24 ore, a Bellaria Igea Marina, si sono registrati oltre 130 millimetri di pioggia, un quantitativo ben superiore alle previsioni per l’intero mese di ottobre. Questo Riminitoday.it - Maltempo, Coldiretti: "Registriamo gravi danni ai terreni dedicati alla raccolta di olive, noci e kiwi" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le intense piogge di sabato, 19 ottobre, hanno causatodisagi ein diverse aree della provincia di Rimini. In meno di 24 ore, a Bellaria Igea Marina, si sono registrati oltre 130 millimetri di pioggia, un quantitativo ben superiore alle previsioni per l’intero mese di ottobre. Questo

