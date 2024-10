Malattie mentali, Vaccaro (Censis): "Su giovani pesano incertezza futuro e paura" (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "Siamo tutti un po' sommersi dai temi dell'ansia, del disagio anche legati sicuramente a un'esperienza totalmente fuori dal comune come quella della pandemia però ancora oggi tutti noi ci sentiamo minacciati da cose che non comprendiamo: la guerra, il cambiamento climatico e i nostri destini individuali. Questo naturalmente pesa molto di più sui giovani, la cui condizione è caratterizzata soprattutto da un'incertezza per il futuro. Li abbiamo in qualche modo condannati ad una precarietà esistenziale che è una cosa che le generazioni precedenti non hanno conosciuto, perché tutti noi avevamo la certezza di poter migliorare la nostra condizione rispetto a quella dei nostri genitori. Liberoquotidiano.it - Malattie mentali, Vaccaro (Censis): "Su giovani pesano incertezza futuro e paura" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "Siamo tutti un po' sommersi dai temi dell'ansia, del disagio anche legati sicuramente a un'esperienza totalmente fuori dal comune come quella della pandemia però ancora oggi tutti noi ci sentiamo minacciati da cose che non comprendiamo: la guerra, il cambiamento climatico e i nostri destini individuali. Questo naturalmente pesa molto di più sui, la cui condizione è caratterizzata soprattutto da un'per il. Li abbiamo in qualche modo condannati ad una precarietà esistenziale che è una cosa che le generazioni precedenti non hanno conosciuto, perché tutti noi avevamo la certezza di poter migliorare la nostra condizione rispetto a quella dei nostri genitori.

