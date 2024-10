Luka Hein: “Io ingannata, a 14 anni medici e psicologi mi convinsero a cambiare sesso” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È stato un intero movimento di ingannarmi perché mi hanno fatto credere di essere nata nel corpo sbagliato, non è possibile essere nati nel corpo sbagliato, noi siamo il nostro corpo e quindi dire che questo era sbagliato in me è stato il più grande tradimento che ha condizionato tutta la mia vita". L'articolo Luka Hein: “Io ingannata, a 14 anni medici e psicologi mi convinsero a cambiare sesso” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "È stato un intero movimento di ingannarmi perché mi hanno fatto credere di essere nata nel corpo sbagliato, non è possibile essere nati nel corpo sbagliato, noi siamo il nostro corpo e quindi dire che questo era sbagliato in me è stato il più grande tradimento che ha condizionato tutta la mia vita". L'articolo: “Io, a 14mi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Gender - Pro Vita Famiglia : la testimonianza della detransitioner Luka Hein a Roma : "La comunità Lgbt mi ha ingannata. Nessuno nasce nel corpo sbagliato" - (Adnkronos) - "Sono stata ingannata dalla comunità Lgbtqia+, che ai miei disagi da adolescente, alla mia confusione, alle mie paure ha risposto con la dittatura del pensiero unico, con l'unica e sola strada dell'ideologia gender senza neanche ipotizzare per me alternative o strade diverse da quella della transizione di genere. (Liberoquotidiano.it)

