LIVE Musetti-Sonego 6-3, 4-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: toscano avanti di un set e due break (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Smista a piacimento Musetti con il dritto. Continua il suo dominio al servizio nel match. 4-1 Ace (2°). 40-15 Risposta vincente di rovescio. 40-0 Prima vincente. 30-0 Palla corta a segno di Sonego. 15-0 Prima vincente. 4-0 Passante sulla riga. Musetti in totale controllo del match. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Rovescio in rete del torinese. 15-15 Vincente lungoriga di dritto di Sonego. 15-0 Prima vincente. 3-0 Risposta di dritto a tutto braccio, comoda chiusura inside in. Altro break Musetti! 0-40 Errore di dritto in difesa. Altra comunque buona risposta da sopra di Musetti, altre tre palle break. 0-30 Doppio fallo (1°). Che momentaccio per Sonego. 0-15 Altro errore grossolano, con la volèe di dritto stavolta, del piemontese. 2-0 Orrenda palla corta di Sonego. Tiene la battuta Musetti. 40-30 Strettino a segno di Sonego. Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 6-3, 4-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: toscano avanti di un set e due break Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Smista a piacimentocon il dritto. Continua il suo dominio al servizio nel match. 4-1 Ace (2°). 40-15 Risposta vincente di rovescio. 40-0 Prima vincente. 30-0 Palla corta a segno di. 15-0 Prima vincente. 4-0 Passante sulla riga.in totale controllo del match. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Rovescio in rete del torinese. 15-15 Vincente lungoriga di dritto di. 15-0 Prima vincente. 3-0 Risposta di dritto a tutto braccio, comoda chiusura inside in. Altro! 0-40 Errore di dritto in difesa. Altra comunque buona risposta da sopra di, altre tre palle. 0-30 Doppio fallo (1°). Che momentaccio per. 0-15 Altro errore grossolano, con la volèe di dritto stavolta, del piemontese. 2-0 Orrenda palla corta di. Tiene la battuta. 40-30 Strettino a segno di

