Oasport.it - LIVE Darderi-Thiem 7-6 2-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Game. Con un ACE l’austriaco si sblocca nel secondo set. 40-15 Servizio e smash a rimbalzo a bersaglio per il padrone di casa. 30-15 Sulla riga il rovescio lungolinea di Luciano. 30-0 Prima vincente del campione Slam. 15-0 Non passa il rovescio lungolinea del. 2-0 Game. Dritto profondo e comodo smash a rimbalzo per l’italo-argentino. 40-15 Dritto inside in vincente dell’austriaco. 40-0 Servizio e smorzata di rovescio a segno per Luciano. 30-0 Di poco in corridoio il rovescio lungolinea di. 15-0 Prima al centro vincente del. 1-0! Decolla il rovescio lungolinea dell’austriaco. C’è ilimmediato di Luciano! 30-40 Servizio, schiaffo e smash a segno per il campione Slam. 15-40 Due palle. Strappa il movimento del rovescio