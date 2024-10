Agi.it - Le opposizioni chiedono un'informativa urgente alla Meloni sui migranti

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI -unite nel chiedere che la premier Giorgiariferisca al Parlamento. Prima il Pd, poi anche Avs, M5s, Piu' Europa, Azione e Iv, hanno chiesto nell'Aula della Camera unadella presidente del Consiglio sul protocollo Albania e sul decreto varato ieri dal Cdm sull'elenco dei Paesi sicuri, all'indomani della sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato il trasferimento e trattenimento di 12nei centri albanesi e delle conseguenti polemiche. Intanto, sono diversi i parlamentari che hanno presentato interrogazioni e atti di sindacato ispettivo sulla vicenda dei, prima trasferiti in Albania e poi ricondotti in Italia per la sentenza del Tribunale di Roma, contro la quale il Viminale ha presentato ricorso.