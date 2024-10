Quifinanza.it - Le app più utili per chi si trova all’estero

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Partire e viaggiare è sempre un’esperienza emozionante. Andareper un viaggio di piacere, per lavoro o per studio può essere un’opportunità per accrescere il proprio bagaglio di esperienze. Quando si parte, è sempre opportuno organizzare tutto al meglio e, dal momento che oramai lo smartphone è parte integrante della vita quotidiana, un ‘oggetto’ utile in mille occasioni, anche ‘organizzare’ al meglio le app sul proprio telefonino deve essere considerata una priorità. E così abbiamo pensato di fornire una piccola guida alle applicazioni piùquando si intende andare, aggiungendo un’appendice sulle app piùquando si è in vacanza studio. Il primo step è preparare al meglio il proprio bagaglio Quando si intende andare, la prima cosa da fare è ovviamente preparare al meglio il bagaglio.