L'Anm e l'incapacità delle toghe di fare autocritica (Di martedì 22 ottobre 2024) I giudici non andrebbero difesi ad ogni costo. Eppure, anche in presenza di veri e propri obbrobri giudiziari, i magistrati sembrano incapaci di ammettere i propri errori Ilgiornale.it - L'Anm e l'incapacità delle toghe di fare autocritica Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I giudici non andrebbero difesi ad ogni costo. Eppure, anche in presenza di veri e propri obbrobri giudiziari, i magistrati sembrano incapaci di ammettere i propri errori

