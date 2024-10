Lanciano Fc, il presidente Carlini: "Grazie ai 307 abbonati, momento difficile in campionato ma restiamo uniti" (Di martedì 22 ottobre 2024) “Desidero esprimere a nome di tutta la società il più sentito ringraziamento ai 307 abbonati che hanno scelto di accompagnarci con entusiasmo e passione per questa nuova stagione nel campionato di Eccellenza. Il sostegno dei tifosi rossoneri, finalmente tornati in massa sugli spalti del Biondi Chietitoday.it - Lanciano Fc, il presidente Carlini: "Grazie ai 307 abbonati, momento difficile in campionato ma restiamo uniti" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Desidero esprimere a nome di tutta la società il più sentito ringraziamento ai 307che hanno scelto di accompagnarci con entusiasmo e passione per questa nuova stagione neldi Eccellenza. Il sostegno dei tifosi rossoneri, finalmente tornati in massa sugli spalti del Biondi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal 23 agosto i pacchetti per la Champions - prelazione agli abbonati di campionato - ATALANTA. Per le prime quattro gare. Alle 10 via per i tesserati nella stagione in corso, dal 27 la fase 2 per quelli della stagione 24/25 che non possono riconfermare il posto perché assegnato alla Uefa. Vendita libera dal 28 agosto all’8 settembre. (Ecodibergamo.it)