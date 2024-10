La Promessa Anticipazioni 23 ottobre 2024: Ayala offende Jana e scatena l'ira di Catalina! (Di martedì 22 ottobre 2024) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Rete4 il 23 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap vedremo che il conte De Ayala offenderà Jana rivelando di essere sconvolta dal fatto che una semplice cameriera si sia permessa di fare da infermiera a Curro. Catalina si arrabbierà moltissimo. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 23 ottobre 2024: Ayala offende Jana e scatena l'ira di Catalina! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Scopriamo insieme lee le Trame della puntata de Lain onda su Rete4 il 23. Nell'episodio della Soap vedremo che il conte DerÃrivelando di essere sconvolta dal fatto che una semplice cameriera si sia permessa di fare da infermiera a Curro.si arrabbierà moltissimo.

La Promessa - anticipazioni spagnole : Alonso sorprende Curro con una confessione clamorosa - Spoiler spagnoli La Promessa: Alonso vittima di un inganno di Cruz Quelle che oramai sembravano quasi certezze verranno presto scosse da una rivelazione di Alonso. Trame future La Promessa, Curro affronta di nuovo Alonso Dopo aver scoperto che una donna misteriosa ha avuto un ruolo importante nella vita di Alonso, Curro non sarà disposto a cedere e vorrà scoprirà l’identità della donna: si è ... (Superguidatv.it)

Beautiful - Endless Love - My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 22 ottobre 2024 - Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

La Promessa - Anticipazioni Puntate dal 28 Ottobre all’1 Novembre 2024 : Feliciano Perde La Vita! - Intanto, Maria pensa di chiedere a Salvador di sposarla. Anche Pia e Romulo sospettano che sia stato intenzionale, mentre Cruz e Lorenzo sono preoccupati all’idea che qualcuno possa scoprire la verità e sperano che Curro perda la vita. I Lujan si concentrano proprio sulla possibilità di un matrimonio imminente tra lui e Catalina. (Uominiedonnenews.it)