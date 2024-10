La Perla, summit a Roma: "Accelerare la vendita" (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi alle 15.30 si terrà il nuovo tavolo al Mimit su La Perla, con commissari e curatori delle procedure delle varie aziende del gruppo e i sindacati. Stavolta, a differenza di due settimane fa, l’incontro sarà in presenza. A Roma scenderanno due pullman con un centinaio di dipendenti di La Perla, che terranno un presidio davanti al ministero. L’aspettativa è sempre quella di un protocollo tra i commissari straordinari di La Perla Manufacturing, curatori La Perla Italia e curatori e liquidatori inglesi di La Perla Global Management Uk, in doppia procedura di liquidazione in Italia e Regno Unito. L’obiettivo è di arrivare a definire un perimetro e una modalità di vendita condivisi. "Auspichiamo – scrivono i sindacati – che sia una giornata risolutiva, è fondamentale che dall’incontro al Mimit esca il protocollo sottoscritto dalle parti". Ilrestodelcarlino.it - La Perla, summit a Roma: "Accelerare la vendita" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi alle 15.30 si terrà il nuovo tavolo al Mimit su La, con commissari e curatori delle procedure delle varie aziende del gruppo e i sindacati. Stavolta, a differenza di due settimane fa, l’incontro sarà in presenza. Ascenderanno due pullman con un centinaio di dipendenti di La, che terranno un presidio davanti al ministero. L’aspettativa è sempre quella di un protocollo tra i commissari straordinari di LaManufacturing, curatori LaItalia e curatori e liquidatori inglesi di LaGlobal Management Uk, in doppia procedura di liquidazione in Italia e Regno Unito. L’obiettivo è di arrivare a definire un perimetro e una modalità dicondivisi. "Auspichiamo – scrivono i sindacati – che sia una giornata risolutiva, è fondamentale che dall’incontro al Mimit esca il protocollo sottoscritto dalle parti".

