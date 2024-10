‘La grande ambizione’, il grafico delle locandine di ‘C’è ancora Domani’ e Berlinguer: “Sono il volto del film” (Di martedì 22 ottobre 2024) La locandina è il volto del film ancora da vedere. Nella locandina, come nelle copertine dei libri o dei dischi cerchiamo qualcosa che ci attragga, che ci convinca a vedere il film. “E’ il primo passo per il successo di una pellicola”. Marco Lovisatti, classe ’87 ne ha fatto una professione e oggi lavora per i più grandi registi italiani. Tra le sue creazioni la locandina di “C’è ancora domani”, film di Paola Cortellesi l’ultima quella di “Berlinguer, la grande ambizione“, di Andrea Segre. “Un amico – ci racconta ridendo – con lui ho iniziato dipingendo le vignette su carta per poi passare sul computer. Entrambi veniamo da Padova e praticamente abbiamo iniziato insieme”. Lovisatti vive a Roma ormai da tempo e nella Capitale ha messo su famiglia (con due bellissimi figli), il suo lavoro si schernisce è quello di grafico ma se applicato al cinema diventa qualcosa di più. Lapresse.it - ‘La grande ambizione’, il grafico delle locandine di ‘C’è ancora Domani’ e Berlinguer: “Sono il volto del film” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La locandina è ildelda vedere. Nella locandina, come nelle copertine dei libri o dei dischi cerchiamo qualcosa che ci attragga, che ci convinca a vedere il. “E’ il primo passo per il successo di una pellicola”. Marco Lovisatti, classe ’87 ne ha fatto una professione e oggi lavora per i più grandi registi italiani. Tra le sue creazioni la locandina di “C’èdomani”,di Paola Cortellesi l’ultima quella di “, laambizione“, di Andrea Segre. “Un amico – ci racconta ridendo – con lui ho iniziato dipingendo le vignette su carta per poi passare sul computer. Entrambi veniamo da Padova e praticamente abbiamo iniziato insieme”. Lovisatti vive a Roma ormai da tempo e nella Capitale ha messo su famiglia (con due bellissimi figli), il suo lavoro si schernisce è quello dima se applicato al cinema diventa qualcosa di più.

