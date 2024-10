La Festa della Castagna e del Marrone di Caprese Michelangelo (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – La Festa della Castagna e del Marrone di Caprese Michelangelo DOP si svolge in due fine settimana. La Festa è iniziata sabato 19 con grande successo di pubblico. Numeri superiori anche al passato ha avuto l’apertura degli stand, l’inaugurazione della Mostra di arte contemporanea “Solo x due”,l ’avvio delle degustazioni di vino. Tanto pubblico anche a tarda sera (nonostante la pioggia battente) con il Dj Set allo stand polisportiva Michelangelo. Domenica mattina, Nonna Natalina, madrina della Festa e star dei social, ha tagliato ufficialmente il nastro alla presenza del sindaco di Caprese Michelangelo Marida Brogialdi, del vice presidente del consiglio regionale Marco Casucci e del consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, il tutto accompagnato dai musici e dagli sbandieratori del gruppo storico di Chiusi della Verna. Lanazione.it - La Festa della Castagna e del Marrone di Caprese Michelangelo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Arezzo, 22 ottobre 2024 – Lae deldiDOP si svolge in due fine settimana. Laè iniziata sabato 19 con grande successo di pubblico. Numeri superiori anche al passato ha avuto l’apertura degli stand, l’inaugurazioneMostra di arte contemporanea “Solo x due”,l ’avvio delle degustazioni di vino. Tanto pubblico anche a tarda sera (nonostante la pioggia battente) con il Dj Set allo stand polisportiva. Domenica mattina, Nonna Natalina, madrinae star dei social, ha tagliato ufficialmente il nastro alla presenza del sindaco diMarida Brogialdi, del vice presidente del consiglio regionale Marco Casucci e del consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, il tutto accompagnato dai musici e dagli sbandieratori del gruppo storico di ChiusiVerna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due weekend per la 40° Edizione della "Festa della Castagna di Montella IGP" - Montella si prepara ad accogliere visitatori da ogni parte della Regione e non solo, per celebrare la 40° edizione della "Festa della Castagna di Montella IGP", un evento ormai iconico che rende omaggio a uno dei prodotti più pregiati del territorio: la castagna IGP di Montella. Quest’anno, la... (Avellinotoday.it)

Canistro celebra la festa della castagna : un evento da non perdere per buongustai e visitatori - La manifestazione combina cultura, enogastronomia e intrattenimento, rendendo quest’edizione ancor più interessante grazie alle iniziative messe in campo dall’associazione “Donne2000”. Le famiglie e i turisti avranno così la possibilità di raccogliere le castagne, apprendendo allo stesso tempo la storia di questo frutto e la sua importanza nella cucina abruzzese. (Gaeta.it)

La “Festa della castagna e del porcino” a Lucignano - A tal proposito suggerisco una visita al Museo Civico, dove, fino al 3 novembre, è possibile visitare la straordinaria mostra “Cosimo e l’invenzione del Granducato”. Venerdì e sabato sera, dalle 20. 30 appuntamento con l'"Oktoberfest", che celebra l'incontro tra birra e sapori tipici, mentre la domenica sarà all'insegna del tradizionale pranzo rosso-blu e della merenda, con un ricco menù che ... (Lanazione.it)