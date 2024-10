Justin Bieber commenta la morte di Liam con un messaggio importante (Di martedì 22 ottobre 2024) Dieci anni fa i due fandom più popolari erano senza ombra di dubbio quelli dei Belieber e dei Directioner, Justin Bieber e gli One Direction erano gli idoli assoluti dei ragazzini di mezzo mondo. Dopo giorni di silenzio ieri sera anche il cantante di Sorry ha commentato la m0rte di Liam Payne e l’ha fatto con un messaggio importante rivolto ai fan del collega tragicamente scomparso mercoledì scorso a Buenos Aires. Justin Bieber e il video su Liam Payne. Il cantante canadese su Instagram ha scritto “Rest easy Liam” ed ha condiviso un video del memoriale allestito a Londra dai fan di Liam. Nella clip si sente anche un messaggio importante: “E ricordatevi che vi è concesso di soffrire come fan per un vostro idolo. Vi è concesso di amare qualcuno che non avete mai incontrato dal vivo. E vi è concesso di ammirare qualcuno per la sua arte. Biccy.it - Justin Bieber commenta la morte di Liam con un messaggio importante Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dieci anni fa i due fandom più popolari erano senza ombra di dubbio quelli dei Belieber e dei Directioner,e gli One Direction erano gli idoli assoluti dei ragazzini di mezzo mondo. Dopo giorni di silenzio ieri sera anche il cantante di Sorry hato la m0rte diPayne e l’ha fatto con unrivolto ai fan del collega tragicamente scomparso mercoledì scorso a Buenos Aires.e il video suPayne. Il cantante canadese su Instagram ha scritto “Rest easy” ed ha condiviso un video del memoriale allestito a Londra dai fan di. Nella clip si sente anche un: “E ricordatevi che vi è concesso di soffrire come fan per un vostro idolo. Vi è concesso di amare qualcuno che non avete mai incontrato dal vivo. E vi è concesso di ammirare qualcuno per la sua arte.

