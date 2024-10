Jennifer Lopez e Ben Affleck, la lussuosa villa da 68 milioni di dollari è ancora in vendita dopo 100 giorni: ecco perché (Di martedì 22 ottobre 2024) dopo il divorzio, avvenuto ufficialmente lo scorso 20 agosto, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno cercato di vendere la lussuosissima dimora di Beverly Hills, acquistata a maggio del 2023, senza successo. Si tratta di una residenza di 38 mila metri quadrati, dotata di 12 camere da letto, 24 bagni, piscina, palestra e un intero complesso sportivo per giocare a basket. Jason Oppenheim, uno degli agenti immobiliari più famosi del mondo, ha dichiarato lunedì in un’intervista per Realtor.com che la famosa coppia non deve preoccuparsi dell’inizio lento della vendita. “Sarebbe stato sorprendente se la casa fosse stata venduta in meno di 100 giorni – ha spiegato Oppenheim -. La maggior parte delle case di questa portata restano sul mercato per sei mesi, e in molti casi anche più a lungo”. Ilfattoquotidiano.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck, la lussuosa villa da 68 milioni di dollari è ancora in vendita dopo 100 giorni: ecco perché Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)il divorzio, avvenuto ufficialmente lo scorso 20 agosto,e Benhanno cercato di vendere la lussuosissima dimora di Beverly Hills, acquistata a maggio del 2023, senza successo. Si tratta di una residenza di 38 mila metri quadrati, dotata di 12 camere da letto, 24 bagni, piscina, palestra e un intero complesso sportivo per giocare a basket. Jason Oppenheim, uno degli agenti immobiliari più famosi del mondo, ha dichiarato lunedì in un’intervista per Realtor.com che la famosa coppia non deve preoccuparsi dell’inizio lento della. “Sarebbe stato sorprendente se la casa fosse stata venduta in meno di 100– ha spiegato Oppenheim -. La maggior parte delle case di questa portata restano sul mercato per sei mesi, e in molti casi anche più a lungo”.

