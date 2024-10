Agi.it - Italia Viva presenta un esposto alla Corte dei Conti sui migranti in Albania

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI -prepara "una denuncia formaledei" sul caso della navena che ha trasportato un gruppo diin. Lo dice al Corriere della Sera Matteo Renzi. "Meloni - spiega - ha inviato una nave con 16 persone solo per avere i Tg osannanti all'ora di cena. Ma c'era una sentenza che le impediva di farli partire cosi'. Il costo del viaggio andata e ritorno chi lo paga? Perché devono pagarlo i lettori del Corriere o qualunque altro cittadinono con le proprie tasse? Questi soldi li devono restituire i membri del governo. È tutto assurdo. Le aziende chiedonoregolari e qualificati e noi togliamo i soldisanità per sprecarli in. Anche la gente di destra con cui parlo è allibita", conclude.