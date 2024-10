Israele distrugge l'oro di Hezbollah in Libano (Di martedì 22 ottobre 2024) Questa notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira le filiali Al-Qard Al-Hassan un'associazione-banca accusata di finanziare il gruppo terroristico Hezbollah. Sono stati segnalati almeno 11 attacchi nella periferia meridionale di Beirut, mentre altri attacchi si sono verificati nel Libano meridionale e nella regione nord-orientale della valle della Beqaa, tutte roccaforti di Hezbollah, mentre i civili in preda al panico cercavano di mettersi al riparo. In serata Israele ha dichiarato di voler lanciare una campagna contro le reti di finanziamento di Hezbollah, intimando ai civili di allontanarsi da qualsiasi struttura di Al-Qard Al-Hassan. «Colpiremo molti siti nelle prossime ore e altri siti durante la notte. Panorama.it - Israele distrugge l'oro di Hezbollah in Libano Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Questa notte attacchi aerei israeliani hanno preso di mira le filiali Al-Qard Al-Hassan un'associazione-banca accusata di finanziare il gruppo terroristico. Sono stati segnalati almeno 11 attacchi nella periferia meridionale di Beirut, mentre altri attacchi si sono verificati nelmeridionale e nella regione nord-orientale della valle della Beqaa, tutte roccaforti di, mentre i civili in preda al panico cercavano di mettersi al riparo. In serataha dichiarato di voler lanciare una campagna contro le reti di finanziamento di, intimando ai civili di allontanarsi da qualsiasi struttura di Al-Qard Al-Hassan. «Colpiremo molti siti nelle prossime ore e altri siti durante la notte.

