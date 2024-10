Ilnapolista.it - In Serie A il gioco è lento e orizzontale. L’eccezione è il Napoli di Conte che va in verticale (CorSport)

(Di martedì 22 ottobre 2024) A Sky Calcio Club, domenica sera, gli opinionisti di Caressa hanno mostrato unadi grafici che dimostrerebbero la tendenza del calcio italiano. LaA è il principale campionato europeo in cui le squadre preferiscono tenere palla e muoverla lentamente. Ma andiamo per gradi. Questa mattina il Corriere dello Sport riprende i grafici e aggiunge qualche considerazione. Quello che Caressa definisce «il grafico della noia» “riguarda la media di “attacchi diretti” per partita, cioè la sequenza di passaggi che comincia dalla metà campo di chi offende e finisce con un tiro o, più semplicemente, con un tocco in area. Ecco, in questa statistica che predilige la verticalità anziché l’orizzontalità, l’azione ficcante anziché la manovra, siamo i peggiori in Europa: sono appena 4,5 gli attacchi diretti inA, erano quasi 6 cinque stagioni fa“.