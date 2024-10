Ilfattoquotidiano.it - Il quinto uomo più ricco del mondo cerca di entrare in una delle sue aziende a bordo di una Peugeut 205 ma la guardia lo blocca: la storia

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Cosa succede se ilpiùdelsi presenta all’ingresso di unasuedi una205? Non è una domanda ipotetica, la risposta è cronaca: lagiurata lo. Stiamo parlando di quanto accaduto a Bernard Arnault, fermato all’ingresso di unasue fabbriche perché l’addetto alla sicurezza non pensava potessere essere davvero lui con una vettora così ‘umile’. Ma chi è Bernard Arnault? Fondatore e CEO del gruppo LVMH, controlla ad oggi quasi 2/3 del mercato della moda e del lusso a livello globale. Da Louis Vuitton a Sephora, da Tiffany a Moët & Chandon, da Fendi a Loewe e via così per la quasi totalità dei marchi di alto livello nella moda e nel beauty ma non solo. Ebbene, Arnault ha comprato la sua205 nel 1990 e come spiega motorionline.