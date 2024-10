I giorni italiani di Joseph Rykwert, il grande storico dell’architettura (Di martedì 22 ottobre 2024) La storia di ogni famiglia è un romanzo, massimamente quella degli ebrei orientali come dimostrano, fra i capolavori dal valore universale tradotti più di recente, “La famiglia Karnowski” (Adelphi) di Israel Singer e “Fedeltà e tradimento” (Giuntina) di Chaim Grade. Bisogna essere rispettosi custodi della Legge, del sapere che giunge a noi dal passato, o possiamo permetterci il lusso di trasgredire e riscrivere così il nostro destino? Joseph Rykwert, scomparso venerdì all’età di novantotto anni a Londra, è stato spinto dagli eventi a scegliere la seconda strada. La famiglia paterna era di Varsavia, mentre quella materna era lituana e credeva nella superiorità della cultura russa, così la sua infanzia borghese e poliglotta arrivò al fatale settembre del 1939 quando i Rykwert si salvarono in maniera del tutto fortuita. Ilfoglio.it - I giorni italiani di Joseph Rykwert, il grande storico dell’architettura Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La storia di ogni famiglia è un romanzo, massimamente quella degli ebrei orientali come dimostrano, fra i capolavori dal valore universale tradotti più di recente, “La famiglia Karnowski” (Adelphi) di Israel Singer e “Fedeltà e tradimento” (Giuntina) di Chaim Grade. Bisogna essere rispettosi custodi della Legge, del sapere che giunge a noi dal passato, o possiamo permetterci il lusso di trasgredire e riscrivere così il nostro destino?, scomparso venerdì all’età di novantotto anni a Londra, è stato spinto dagli eventi a scegliere la seconda strada. La famiglia paterna era di Varsavia, mentre quella materna era lituana e credeva nella superiorità della cultura russa, così la sua infanzia borghese e poliglotta arrivò al fatale settembre del 1939 quando isi salvarono in maniera del tutto fortuita.

