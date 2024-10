‘Goodbye Julia’ una clip in anteprima

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 24 ottobre arriva nelle sale Goodbye Julia, un film diretto da Mohamed Kordofani che indaga le complesse relazioni tra il Nord e il Sud Sudan alla vigilia della separazione del 2011. Attraverso una narrazione intima, il regista mette in luce temi universali come il rimorso, la redenzione e il perdono, intrecciando vicende personali con il contesto politico e sociale di un paese dilaniato. Nel cast figurano Eiman Yousif (Mouna), Siran Riak (Julia) e Nazar Gomoa (Akram). LEGGI ANCHE:: un viaggio attraverso colpa, redenzione e riconciliazione La protagonista, Mouna, è una donna benestante di Khartoum che, in seguito a un tragico incidente, causa la morte di un giovane sudanese del Sud. Travolta dal senso di colpa, Mouna decide di assumere Julia, la vedova inconsapevole della verità, come domestica.