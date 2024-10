Gaeta.it - Giovane blogger giapponese rapinato a Milano: un episodio di violenza inaspettato

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Undiha colpito un, Tatsuya Kushihara, di soli 19 anni, durante il suo viaggio in bicicletta attraverso il mondo. Nonostante la sua esperienza nei contesti più impegnativi, il ragazzo ha vissuto un’esperienza traumatica nella centrale via Farini a, dove è statoe malmenato dopo una breve sosta. La notizia ha sollevato preoccupazioni sul tema della sicurezza nelle aree urbane, mettendo in luce problematiche legate a furti e aggressioni. L’odissea delviaggiatore Tatsuya Kushihara, un entusiasta viaggiatore e, ha intrapreso un’avventura straordinaria pedalando attraverso vari continenti. La sua esperienza include la visita di paesi come India, Taiwan, Vietnam, Thailandia, Malesia, Singapore, Slovenia e molti altri, fino a giungere in Europa.