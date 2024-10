Gianfranco Zamuner, trovato il cadavere in una darsena di Jesolo: era stato inghiottito dalla piena del Piave 13 giorni fa (Di martedì 22 ottobre 2024) Jesolo (VENEZIA) - trovato il cadavere di Gianfranco Zamuner alla foce del fiume Piave all?altezza di via Oriente a Cortellazzo, nel comune di Jesolo. Il ritrovamento risale a Ilgazzettino.it - Gianfranco Zamuner, trovato il cadavere in una darsena di Jesolo: era stato inghiottito dalla piena del Piave 13 giorni fa Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 22 ottobre 2024)(VENEZIA) -ildialla foce del fiumeall?altezza di via Oriente a Cortellazzo, nel comune di. Il ritrovamento risale a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trovato un corpo alla foce del Piave - potrebbe essere Gianfranco Zamuner - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato questa mattina, martedì 22 ottobre, nella zona della foce del Piave in località Cortellazzo, nel comune di Jesolo. La segnalazione è stata fatta alle 6.30. L'identità del cadavere non è ancora accertata ma il sospetto è che si tratti di Gianfranco... (Veneziatoday.it)

Trovato un cadavere in una darsena di Jesolo : potrebbe essere Gianfranco Zamuner - il 78enne inghiottito dal Piave - JESOLO (VENEZIA) - Trovato un cadavere in una darsena a Jesolo, è in corso l'identificazione. Il ritrovamento risale a questa mattina, 22 ottobre, da parte di personale della Capitaneria... (Ilgazzettino.it)

Una settimana fa disperso Gianfranco Zamuner sul Piave. Avanti le ricerche - A una settimana dalla mattina del 9 ottobre, quando verso le 5 il manovratore di barche Gianfranco Zamuner è caduto nel fiume Piave e non è stato più ritrovato, le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco continuano. Al lavoro oggi, mercoledì 16 ottobre, c'è il personale con l’imbarcazione. (Veneziatoday.it)