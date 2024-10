'Figure e voci femminili del Rinascimento': tre giorni fra storia, letteratura e filosofia. E un concerto speciale (Di martedì 22 ottobre 2024) Da giovedì a sabato torna la tradizionale 'Settimana di Alti Studi' promossa dall’Istituto di Studi Rinascimentali, dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara e dalla Fondazione Ferrara Arte. Per questa edizione il titolo scelto è 'Figure e voci femminili del Rinascimento italiano. Un Ferraratoday.it - 'Figure e voci femminili del Rinascimento': tre giorni fra storia, letteratura e filosofia. E un concerto speciale Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Da giovedì a sabato torna la tradizionale 'Settimana di Alti Studi' promossa dall’Istituto di Studi Rinascimentali, dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara e dalla Fondazione Ferrara Arte. Per questa edizione il titolo scelto è 'delitaliano. Un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teatro Vittoria, Le nuvole sopra Ferrara – La poesia e il viaggio in Italia di Zbignew Herbert - “Le nuvole sopra Ferrara. La poesia e il viaggio in Italia di Zbigniew Herbert” va in scena al Teatro Vittoria di Roma in occasione del centenario della nascita di uno dei maggiori poeti del ‘900, nat ... (teatrionline.com)

A Ferrara la XXV Settimana di Alti Studi Rinascimentali dedicata a "Figure e voci femminili del Rinascimento italiano" - dal Servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara e della Fondazione Ferrara Arte, con il titolo "Figure e voci femminili del Rinascimento italiano. Un percorso attraverso storia, arti, letteratura e ... (cronacacomune.it)

50° di Unindustria Calabria, il maestro Affidato dona la Maschera d’argento al presidente Orsini - La creazione è emblema del periodo magno greco, esprimendo la connessione tra tradizione storica e celebrazione dell'eccellenza contemporanea ... (ilcrotonese.it)