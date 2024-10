Dopo l’alluvione Lepore richiede unità Prima conta dei danni | centinaia di milioni

Dopo l’alluvione. Lepore (ri)chiede unità. Prima conta dei danni: centinaia di milioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Vuole metterci "la faccia" il sindaco, la gente è "arrabbiata". Bologna ribolle ed è caccia al colpevole. Ma che si andrà ovunque, pancia a terra, Ieri Matteo Lepore l’ha ribadito guardando l’opposizione dal suo scranno, circondato da posti vuoti (presente in aula solo l’assessora al Traffico, Valentina Orioli, mentre il resto della giunta "è sulla strada per intervenire", ha chiarito il primo cittadino), con una richiesta collaborativa che è stata ripetuta varie volte durante il suo intervento in Consiglio comunale. Una sinergia che oggi non esiste, ma che dovrà esserci se Bologna vorrà tentare davvero di cambiare rotta per adeguarsi al clima che cambia. Ilrestodelcarlino.it - Dopo l’alluvione. Lepore (ri)chiede unità. Prima conta dei danni: centinaia di milioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Vuole metterci "la faccia" il sindaco, la gente è "arrabbiata". Bologna ribolle ed è caccia al colpevole. Ma che si andrà ovunque, pancia a terra, Ieri Matteol’ha ribadito guardando l’opposizione dal suo scranno, circondato da posti vuoti (presente in aula solo l’assessora al Traffico, Valentina Orioli, mentre il resto della giunta "è sulla strada per intervenire", ha chiarito il primo cittadino), con una richiesta collaborativa che è stata ripetuta varie volte durante il suo intervento in Consiglio comunale. Una sinergia che oggi non esiste, ma che dovrà esserci se Bologna vorrà tentare davvero di cambiare rotta per adeguarsi al clima che cambia.

