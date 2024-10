Della Corte di giustizia europea gli altri Paesi dell’Ue se ne fregano (Di martedì 22 ottobre 2024) Le toghe nostrane giurano fedeltà alla Costituzione, non alle sentenze comunitarie. Eppure bocciano il piano Albania dell’esecutivo in nome dell’Unione. Mentre la Svezia non si fa problemi a spedire 22 immigrati in Iraq. Laverita.info - Della Corte di giustizia europea gli altri Paesi dell’Ue se ne fregano Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 22 ottobre 2024) Le toghe nostrane giurano fedeltà alla Costituzione, non alle sentenze comunitarie. Eppure bocciano il piano Albania dell’esecutivo in nome dell’Unione. Mentre la Svezia non si fa problemi a spedire 22 immigrati in Iraq.

Migranti - Nordio attacca : «La Cedu non dice nulla di quello che sostengono i magistrati». Ma la sentenza è della Corte di giustizia dell’Ue - Le parole del ministro Nordio «Non è una polemica contro la magistratura, alla quale io in qualche modo mi onoro ancora di appartenere», ha detto il guardasigilli in riferimento alla sentenza di venerdì 18 ottobre, con cui il tribunale capitolino non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti nel centro di Gjader. (Open.online)

