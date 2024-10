Custodì lo scheletro del padre in casa, il perito: “Vizio totale di mente”. Assolto (Di martedì 22 ottobre 2024) CORIGLIANO D'OTRANTO - Si è concluso con un’assoluzione per Vizio totale di mente il processo col rito abbreviato discusso oggi nei riguardi di Luigi Roberto Caracciolo, il 57enne di Corigliano d’Otranto accusato di aver nascosto il corpo del padre deceduto Antonio, di 83 anni, per continuare a Lecceprima.it - Custodì lo scheletro del padre in casa, il perito: “Vizio totale di mente”. Assolto Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CORIGLIANO D'OTRANTO - Si è concluso con un’assoluzione perdiil processo col rito abbreviato discusso oggi nei riguardi di Luigi Roberto Caracciolo, il 57enne di Corigliano d’Otranto accusato di aver nascosto il corpo deldeceduto Antonio, di 83 anni, per continuare a

