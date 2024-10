Curiosità, il mega-yacht Emerald Sakara approda per la prima volta a Salerno (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha attraccato per la prima volta al Molo Manfredi questa mattina, l'Emerald Sakara che ha un gemello di nome Azzurra: è un mega-yacht con servizi ultra luxury della compagnia Emerald Cruises che batte bandiera delle Bahamas ed è di proprietà di Glen Moroney, fondatore e presidente di Scenic Group Salernotoday.it - Curiosità, il mega-yacht Emerald Sakara approda per la prima volta a Salerno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha attraccato per laal Molo Manfredi questa mattina, l'che ha un gemello di nome Azzurra: è uncon servizi ultra luxury della compagniaCruises che batte bandiera delle Bahamas ed è di proprietà di Glen Moroney, fondatore e presidente di Scenic Group

Paura in mare - mega yacht si scontra con un’altra imbarcazione : il video è virale - itLo scontro è avvenuto in Turchia circa un mese fa e il video diventato virale in davvero poco tempo. Il momento dell’impatto (screenshot video Instagram) – cityrumors. Attimi di paura in mare. Nelle immagini si vede il mega yacht arrivare con velocità sostenuta contro l’imbarcazione più piccola e le grida delle persone a bordo dell’imbarcazione. (Cityrumors.it)

Relitto Bayesian - le prime foto in fondo al mare del mega-yacht da 56m : adagiato sul lato destro a 52m di profondità - VIDEO - Relitto del Bayesian: sul canale Mediaset 'Rete 4' sono state mostrate le prime foto in fondo al mare del mega-yacht da 56m: esclusiva del programma 'Quarta Repubblica', le immagini mostrano il natante adagiato sul fondale marino a largo di Ponticello (Palermo), sul lato destro, a 52m di profondità . (Ilgiornaleditalia.it)

Kasper 7 e Calex pronti a salpare. Due nuovi mega yacht per Benetti - Altra curiosità: John Staluppi, armatore americano cliente abituale di Benetti e cultore delle imprese di 007, possiede tre yacht: “Spectre” di quasi 70 metri, “Quantum of Solace” e “Diamond Are Forever”, di 52 e 61 metri. Gli interni, dallo stile contemporaneo e realizzati con preziosi marmi e legni pregiati, sono stati progettati da Benetti. (Quotidiano.net)