Ilgiorno.it - Cremona, frode al consorzio: due dipendenti a processo per essersi intascati 93mila euro

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Si sono impossessati a più riprese di fondi pubblici fino a mettersi in tasca una cifra consistente, pari a: per questo duedell’Unione Lombarda Terre di Pievi e Castelli (comprendente i Comuni di Isola Dovarese, Pessina Cremonese e Torre Dè Picenardi) andranno acon l’accusa di truffa. È l’esito di un’indagine compiuta dalla Guardia di Finanza di, che ha accertato un sistema dia danno dei bilanci comunali dei tre Comuni interessati perpetrata – dal luglio 2022 al dicembre 2023 – dai dueall'epoca in servizio presso l'Ufficio Ragioneria dell'ente pubblico.