Ilrestodelcarlino.it - Corridonia, una giornata di festa per i novantenni della città

(Di martedì 22 ottobre 2024)grande per i nonni di, che si sono ritrovati per un pomeriggio di divertimento e musica insieme con famigliari e nipoti, allietato dalle notejunior band Velluti, al centro socioculturale e ricreativo "Monsignor Raffaele Vita". A ricordo di questadi festeggiamenti, i nonnihanno ricevuto una pergamena ricordo con la dedica speciale: "Novant’anni di note hanno creato quella meravigliosa sinfonia che è la tua vita e noi ti auguriamo di poterla arricchire sempre di più", consegnata dal sindaco diGiuliana Giampaoli e dall’assessore ai servizi sociali Nelia Calvigioni. Un bel ricordo per i pensionati e i loro cari. d. p.