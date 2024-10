Coppa del Mondo di Rugby Femminile, l’Italia nel Gruppo D: esordio il 23 agosto 2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono state annunciate le date e le sedi delle partite della prossima Coppa del Mondo di Rugby Femminile. La competizione si svolgerà dal 22 agosto, allo Stadium of Light di Sunderland, in Inghilterra. l’Italia stata inserita nel Gruppo D del torneo insieme a Francia, Sudafrica e Brasile ed esordirà il 23 agosto 2025, alle ore 21,15 italiane a Exeter con la Francia. Il programma della competizione – Fonte fedeRugby.it In base ai piazzamenti nella fase a gironi (si qualificheranno le prime due squadre di ogni girone), il torneo proseguirà con i quarti di finale, le semifinali e la finale in programma a Twickenham il 27 settembre 2025. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono state annunciate le date e le sedi delle partite della prossimadeldi. La competizione si svolgerà dal 22, allo Stadium of Light di Sunderland, in Inghilterra.stata inserita nelD del torneo insieme a Francia, Sudafrica e Brasile ed esordirà il 23, alle ore 21,15 italiane a Exeter con la Francia. Il programma della competizione – Fonte fede.it In base ai piazzamenti nella fase a gironi (si qualificheranno le prime due squadre di ogni girone), il torneo proseguirà con i quarti di finale, le semifinali e la finale in programma a Twickenham il 27 settembre

