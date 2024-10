Lanazione.it - Caos treni, i sindaci alzano la voce: "Rfi si impegni per dare risposte"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un mese di tempo. Per avere le soluzioni euna risposta ai cittadini. Per rivedere gli orari attraverso l’analisi deipiù critici. Per in sostanza rendere il servizio migliore ed arginare i problemi quotidiani dei pendolari, che ogni giorno - tendenzialmente negli orari di punta del trasporto pubblico locale - devono fare i conti con ritardi ed affollamento. Tutte indicazioni, queste, emerse ieri pomeriggio, nel corso del confronto che ha messo intorno allo stesso tavolo l’assessore regionale ai trasporti della Toscana, Stefano Baccelli, insieme alla Consigliera regionale Fiammetta Capirossi, idi Valdisieve Mugello interessati dalla tratta critica ed i rappresentanti di Rfi etalia. Un tavolo a carattere istituzionale, senza – per intendersi – i rappresentanti dei Comitati dei pendolari o i consiglieri regionali eletti sul territorio.