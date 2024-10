Camarda: «Orgoglioso del record: il gol l’emozione più forte della mia vita, peccato che l’abbiano annullato, ma…» (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Francesco Camarda, attaccante del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in Champions League contro il Club Brugge Francesco Camarda ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul Club Brugge in Champions League NOTTE DA record – «Il record mi dà orgoglio, sono sincero. Però mi spinge per Calcionews24.com - Camarda: «Orgoglioso del record: il gol l’emozione più forte della mia vita, peccato che l’abbiano annullato, ma…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Francesco, attaccante del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in Champions League contro il Club Brugge Francescoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul Club Brugge in Champions League NOTTE DA– «Ilmi dà orgoglio, sono sincero. Però mi spinge per

Milan - Francesco Camarda cerca un record storico in Champions League! - Sì, perché visto l’infortunio riportato da Tammy Abraham e l’assenza dalle liste di Luka Jovic, Fonseca è stato costretto a chiamare il classe 2008 per la sfida di San Siro con il Bruges. Nel caso in cui il tecnico portoghese dovesse anche decidere di concedere solamente un minuto in Champions all’attaccante del Milan Futuro, Camarda diventerebbe così il più giovane italiano di sempre a fare ... (Dailymilan.it)

Milan - Francesco Camarda può esordire in Champions League? Il motivo - Sì, perché con l’assenza di Tammy Abraham per l’infortunio alla spalla rimediato contro l’Udinese e quella di Luka Jovic, che è fuori dalla lista UEFA, non resta che Camarda. E’ tutto vero, il giovanissimo attaccante del Milan Futuro – nella gara di Champions League contro il Club Bruges – ha la possibilità di giocare i suoi primi minuti della carriera nella competizione europea. (Dailymilan.it)

Milan - Gabriele Gravina critica la gestione di Francesco Camarda. L’attacco - Il cui talento non è sufficientemente valorizzato da parte della società rossonera secondo il presidente federale. Incontri che torneranno sicuramente utili nella formazione di Francesco Camarda, che tra l’altro non è sicuramente il problema principale del calcio italiano in questo momento storico. (Dailymilan.it)