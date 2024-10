Ilrestodelcarlino.it - Bebè salvato in elicottero nel Bolognese, Giorgia Meloni: “Un’immagine che vale più di mille parole”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 - "chepiù di. Grazie". Sono lecheaffida a un post su Instagram. Una foto che racconta un momento dell'alluvione che ha colpito il l’Emilia Romagna sabato e domenica. Racconta la tenerezza di un vigile del fuoco durante uno dei soccorsi effettuati durante l'alluvione nel: si lascia stringere il dito da un bambino di 4 mesi appena evacuato inassieme alla sua famiglia da un'abitazione a Monterenzio (Bologna) isolata a causa di una frana, in via Orné, località Pizzano. E anche oggi è allarme sull’Appenninosempre per una frana ma in movimento, circa di un metro, un mezzo e mezzo l’ora: la zona interessata si trova in via La' Ca' nel comune di San Benedetto Val di Sambro. Un'immagine, quella del vigile del fuoco con il, che parla da sola.