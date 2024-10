Auguri per la tua morte 3, che fine ha fatto il nuovo capitolo? Il regista aggiorna (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono passati già cinque anni dal secondo capitolo del franchise horror che sfruttava i loop temporali alla Ricomincio da capo, ci sarà anche un terzo film? Probabilmente nessuno desidera vedere un terzo capitolo di Auguri per la tua morte più del regista Christopher Landon, il quale ha recentemente confermato di aver scritto un trattamento per il progetto, anche se non si è impegnato a scrivere una sceneggiatura completa poiché non c'è ancora un via libera ufficiale. I fan hanno chiesto a Landon informazioni sul terzo film, che era stato anticipato da una scena post-credits in Ancora Auguri per la tua morte e un'altro fattore determinante è che Landon non si stanca mai di tutto l'amore che i fan gli dimostrano e incoraggia addirittura il pubblico a Movieplayer.it - Auguri per la tua morte 3, che fine ha fatto il nuovo capitolo? Il regista aggiorna Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono passati già cinque anni dal secondodel franchise horror che sfruttava i loop temporali alla Ricomincio da capo, ci sarà anche un terzo film? Probabilmente nessuno desidera vedere un terzodiper la tuapiù delChristopher Landon, il quale ha recentemente confermato di aver scritto un trattamento per il progetto, anche se non si è impegnato a scrivere una sceneggiatura completa poiché non c'è ancora un via libera ufficiale. I fan hanno chiesto a Landon informazioni sul terzo film, che era stato anticipato da una scena post-credits in Ancoraper la tuae un'altrore determinante è che Landon non si stanca mai di tutto l'amore che i fan gli dimostrano e incoraggia addirittura il pubblico a

