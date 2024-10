Arresto e denunce a bordo di un autobus: un trentenne tentava di vendere hashish a minorenni (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Trento, un episodio allarmante si è svolto su un autobus di linea che collega il capoluogo trentino a Riva del Garda. I carabinieri di Arco hanno preso provvedimenti dopo che un passeggero ha segnalato un tentativo di vendita di sostanze stupefacenti a bordo del mezzo. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine che ha portato alla denuncia di un trentenne, aggravando la preoccupazione riguardo alla sicurezza e al benessere dei giovani nella zona. L’intervento dei carabinieri e la segnalazione da parte di un passeggero Durante un viaggio su un autobus di linea, un cittadino ha notato un comportamento sospetto tra i passeggeri e ha allertato la centrale operativa dei carabinieri a Riva del Garda. La persona in questione ha riferito di un trentenne che stava cercando di vendere hashish a due minorenni a bordo. Gaeta.it - Arresto e denunce a bordo di un autobus: un trentenne tentava di vendere hashish a minorenni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Trento, un episodio allarmante si è svolto su undi linea che collega il capoluogo trentino a Riva del Garda. I carabinieri di Arco hanno preso provvedimenti dopo che un passeggero ha segnalato un tentativo di vendita di sostanze stupefacenti adel mezzo. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine che ha portato alla denuncia di un, aggravando la preoccupazione riguardo alla sicurezza e al benessere dei giovani nella zona. L’intervento dei carabinieri e la segnalazione da parte di un passeggero Durante un viaggio su undi linea, un cittadino ha notato un comportamento sospetto tra i passeggeri e ha allertato la centrale operativa dei carabinieri a Riva del Garda. La persona in questione ha riferito di unche stava cercando dia due

