Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 22 Ottobre (Di martedì 22 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le Anticipazioni La promessa. Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 22 Ottobre Il conte de Ayala arriva in visita a La promessa, un personaggio chiave e amico di vecchia data del defunto barone e di Cruz. La sua apparizione non è prevista, ma viene accolta con entusiasmo dalla marchesa. Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 22 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi, 22Il conte de Ayala arriva in visita a La, un personaggio chiave e amico di vecchia data del defunto barone e di Cruz. La sua apparizione non è prevista, ma viene accolta con entusiasmo dalla marchesa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Promessa - anticipazioni 22 ottobre : Alonso continua le indagini - il conte Ayala arriva alla tenuta - La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 22 ottobre alle 19:40. (Movieplayer.it)

La Promessa - anticipazioni dal 21 al 27 ottobre 2024 : le indagini di Alonso - Salvador e Maria discutono con Donna Pia e Don Romulo sulla norma che vige a La Promessa, che impone di attendere prima di sposarsi. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio. 40. Manuel si qualifica come finalista della coppa Herzog Staackman. (Davidemaggio.it)

La Promessa Anticipazioni 22 ottobre 2024 : Arriva il Conte De Ayala. Don Alonso è una furia! Ecco perché - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell'episodio della Soap di Rete4. Nella puntata de La Promessa in onda il 22 ottobre 2024 vedremo che arriverà il conte De Ayala, un vecchio amico di Cruz e suo padre e della cui presenza non sarà per nulla contento Don Alonso, alla caccia dell'uomo che ha tentato di uccidere Curro. (Comingsoon.it)