Amici Verissimo in realtà si chiama "This is me": ecco tutte le anticipazioni dopo le registrazioni (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella giornata di ieri, al Teatro 8 presso gli Studi Elios di Roma, si è tenuta la registrazione della prima puntata di This Is Me, il programma che porta il format di Verissimo in prima serata, dedicato ai grandi talenti che hanno calcato il palco di Amici. Con un titolo emblematico, il nuovo show nasce dall'idea di celebrare i big del talent, mettendo in luce non solo le loro esibizioni, ma anche le storie e le emozioni che li hanno accompagnati durante il loro percorso. Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva anticipato un progetto ambizioso, inizialmente identificato come "Amici – Verissimo", una fusione di due mondi televisivi ricchi di emozioni, intrattenimento e musica. La scelta di intitolare il programma "This Is Me" sintetizza perfettamente l'intento del format: dare voce ai protagonisti e ai loro vissuti.

This is Me : ecco protagonisti e ospiti del crossover Amici-Verissimo - Emma ha scelto Baby Gang e Fabri Fibra, Stash canterà con Raf, Irama con Ermal Meta, Mida con Villabanks e Ava, Petit con Fred De Palma e SLF. Non mancheranno, infatti, momenti di intrattenimento più goliardico. Ci sarà anche Serena Carella (ballerina di Amici 21) e i 'novelli' Isobel Kinnear (Amici 22), Mida, Petit e Marisol Castellanos (Amici 23).

Anticipazioni This is me prima puntata e ospiti di Amici Verissimo - Le anticipazioni della prima puntata di This is me, lo speciale di Amici Verissimo

This Is Me - anticipazioni dello speciale di Amici – Verissimo con Silvia e Maria - Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset, PierSilvio Berlusconi aveva parlato di questo progetto chiamandolo semplicemente Amici – Verissimo. Ebbene sì il programma vedrà un susseguirsi di: interviste, esibizioni – un po' come succede a Verissimo – e sfide e giochi divertenti". This Is Me, lo speciale di Verissimo su Amici, le anticipazioni "Maria De Filippi e Silvia Toffanin saranno ...