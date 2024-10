Allerta meteo, torna la paura nel Parmense (Di martedì 22 ottobre 2024) La nuova Allerta meteo, diramata dalla Protezione Civile, è valida è valida dalla mezzanotte del 22 ottobre fino alla mezzanotte del 23. Riguada anche il Parmense, dove c'è la soglia di attenzione alta per piene di fiumi e criticità idrogeologiche. L'Allerta, nel territorio, è di colore giallo Parmatoday.it - Allerta meteo, torna la paura nel Parmense Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La nuova, diramata dalla Protezione Civile, è valida è valida dalla mezzanotte del 22 ottobre fino alla mezzanotte del 23. Riguada anche il, dove c'è la soglia di attenzione alta per piene di fiumi e criticità idrogeologiche. L', nel territorio, è di colore giallo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Emilia Romagna - prevista nuova allerta meteo rossa - Dopo le esondazioni e i nubifragi del weekend, arriva un altro allarme con il massimo livello di allerta per il transito della piena del Po. Allerta arancione per la pianura modenese, bolognese e reggiana. (Tg24.sky.it)

Allerta meteo nel Lazio per il 22 ottobre : in arrivo piogge e temporali - Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione agli avvisi e alle ultime notizie fornite dalle autorità competenti, nei giorni di allerta meteo. Monitoraggio e comunicazioni Il Centro Funzionale Regionale, che svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio delle condizioni meteorologiche e idrogeologiche, continuerà a fornire aggiornamenti costanti sulla situazione. (Gaeta.it)

Maltempo : torna l'allerta meteo in otto regioni italiane - Il maltempo non dà tregua. Dopo gli allagamenti diffusi del weekend, che sono costate anche la vita a un ragazzo di 20 anni, la Protezione Civile ha diramato una nuova allerta rossa in Emilia Romagna per domani per rischio idraulico. Osservato speciale sarà il Po, la cui piena è attesa nella... (Today.it)