Alessandro Basciano Ken Umano | Ecco Il Motivo!

(Di martedì 22 ottobre 2024)è il Ken. Ma perchè questo paragone?spiegato il, ex volto noto di Uomini e Donne e protagonista del gossip, ha recentemente attirato l’attenzione durante la sua apparizione a Verissimo. I telespettatori più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un cambiamento evidente nella sua fisionomia, tanto da scatenare una valanga di commenti ironici sui social, alcuni dei quali lo hanno persino paragonato a un “Ken”. Ma cosa è successo davvero al suo viso? Molti si sono chiesti seavesse deciso di ricorrere al bisturi per qualche ritocchino estetico. Tuttavia, secondo Amedeo Venza, amico del deejay ed esperto di gossip, la realtà sarebbe diversa. Venza ha spiegato che il viso diappariva gonfio e diverso semplicemente a causa del trucco pesante applicato prima dell’intervista.