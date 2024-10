Al via a Pescara il G7 su sicurezza alimentare e salute globale (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Prende il via oggi a Pescara la riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7 presieduta da Antonio Tajani. "Siamo pronti a dare avvio alla terza riunione ministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri" ha dichiarato il ministro degli Esteri, che ha evidenziato che "la cooperazione allo sviluppo costituisce uno strumento straordinario di pace, crescita e stabilità: temi che abbiamo posto al centro della Presidenza italiana del G7". "Si tratterà di tre intense e articolate giornate di lavori, che consentiranno di confrontarci sulle sfide globali con i nostri partner del G7, vari Paesi ospiti, il settore privato e le organizzazioni internazionali" ha aggiunto Tajani. Agi.it - Al via a Pescara il G7 su sicurezza alimentare e salute globale Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Prende il via oggi ala riunione dei Ministri dello Sviluppo del G7 presieduta da Antonio Tajani. "Siamo pronti a dare avvio alla terza riunione ministeriale G7 di competenza del Ministero degli Affari Esteri" ha dichiarato il ministro degli Esteri, che ha evidenziato che "la cooperazione allo sviluppo costituisce uno strumento straordinario di pace, crescita e stabilità: temi che abbiamo posto al centro della Presidenza italiana del G7". "Si tratterà di tre intense e articolate giornate di lavori, che consentiranno di confrontarci sulle sfide globali con i nostri partner del G7, vari Paesi ospiti, il settore privato e le organizzazioni internazionali" ha aggiunto Tajani.

