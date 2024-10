Gaeta.it - A Sante Marie torna la Cicloturistica della Castagna: due giorni di sport e natura

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’evento annualesi prepara are, portando con sé un mix avvincente die tradizione. Organizzato dal Centroivo Italiano, comitato provinciale L’Aquila, in collaborazione con il Comune di, la Pro Loco e laAcademy ASD, la manifestazione si svolgerà nei26 e 27 ottobre. Durante queste due giornate, ciclisti, famiglie e appassionati di trekking potranno partecipare a diverse attività all’aria aperta, con percorsi di vari livelli di difficoltà. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire le bellezzeli del territorio e per condividere momenti di convivialità e. Percorsi per tutti i livelli di esperienza Laoffre diversi percorsi progettati per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti.