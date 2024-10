A Giuliano Gori un dottorato alla memoria (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Università di Firenze conferisce il dottorato honoris causa alla memoria in Architettura, progetto, conoscenza e salvaguardia del patrimonio culturale a Giuliano Gori, imprenditore, collezionista e promotore dell’arte ambientale, scomparso nel gennaio del 2024. La cerimonia si svolgerà domani alle 11 nell’Aula Magna del Rettorato in piazza San Marco 4 a Firenze. Il titolo accademico sarà consegnato ai familiari dalla rettrice dell’Ateneo Alessandra Petrucci. Saranno presenti il delegato al dottorato di ricerca Stefano Cannicci, il direttore del Dipartimento di Architettura Giuseppe De Luca e Francesco Valerio Collotti, componente del Collegio docenti. Ilrestodelcarlino.it - A Giuliano Gori un dottorato alla memoria Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Università di Firenze conferisce ilhonoris causain Architettura, progetto, conoscenza e salvaguardia del patrimonio culturale a, imprenditore, collezionista e promotore dell’arte ambientale, scomparso nel gennaio del 2024. La cerimonia si svolgerà domani alle 11 nell’Aula Magna del Rettorato in piazza San Marco 4 a Firenze. Il titolo accademico sarà consegnato ai familiari drettrice dell’Ateneo Alessandra Petrucci. Saranno presenti il delegato aldi ricerca Stefano Cannicci, il direttore del Dipartimento di Architettura Giuseppe De Luca e Francesco Valerio Collotti, componente del Collegio docenti.

