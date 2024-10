Zelensky, 'Papa aiuti a liberare ucraini detenuti in Russia' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto l'aiuto del Papa per il rilascio di migliaia di cittadini detenuti in Russia. "Torture, umiliazioni e fame sono le condizioni in cui versa il nostro popolo ucraino nelle prigioni e nei campi russi. Siamo riusciti a riportare a casa 3.767 ucraini. Quasi tutti avevano bisogno di cure a lungo termine e di riabilitazione", scrive Zelensky su Telegram. Mosca "detiene illegalmente altre migliaia di nostri cittadini e continua a trasferire con la forza i bambini. dobbiamo fare tutto il possibile per liberare ognuno di loro. Contiamo sull'aiuto del Vaticano e di tutti i nostri partner!". Quotidiano.net - Zelensky, 'Papa aiuti a liberare ucraini detenuti in Russia' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha chiesto l'aiuto delper il rilascio di migliaia di cittadiniin. "Torture, umiliazioni e fame sono le condizioni in cui versa il nostro popolo ucraino nelle prigioni e nei campi russi. Siamo riusciti a riportare a casa 3.767. Quasi tutti avevano bisogno di cure a lungo termine e di riabilitazione", scrivesu Telegram. Mosca "detiene illegalmente altre migliaia di nostri cittadini e continua a trasferire con la forza i bambini. dobbiamo fare tutto il possibile perognuno di loro. Contiamo sull'aiuto del Vaticano e di tutti i nostri partner!".

