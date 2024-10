Vitinia, in casa con 8 tartarughe di terra… ma sono in via d’estinzione: scatta la denuncia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – I carabinieri della Stazione Roma Vitinia, con l’ausilio dei colleghi Forestali del Raggruppamento CITES di Fiumicino, hanno recuperato otto tartarughe di terra detenute da una donna di 50 anni ed esposte in gabbia. I militari dell’Arma, intervenuti a seguito di una segnalazione hanno denunciato la 50enne, gravemente indiziata di tenere, senza le prescritte autorizzazioni, 8 esemplari di “Testudo hermanni”. I rettili, ricoverati in buono stato di salute, sono stati successivamente trasportati per la custodia presso un apposito centro di biodiversità del Lazio. Per la donna invece è scattata la denuncia in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – I carabinieri della Stazione Roma, con l’ausilio dei colleghi Forestali del Raggruppamento CITES di Fiumicino, hanno recuperato ottodi terra detenute da una donna di 50 anni ed esposte in gabbia. I militari dell’Arma, intervenuti a seguito di una segnalazione hannoto la 50enne, gravemente indiziata di tenere, senza le prescritte autorizzazioni, 8 esemplari di “Testudo hermanni”. I rettili, ricoverati in buono stato di salute,stati successivamente trasportati per la custodia presso un apposito centro di biodiversità del Lazio. Per la donna invece èta lain base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

