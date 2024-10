Via libera alla mappatura dei vigneti dell'Alto Adige: presto in etichetta si potranno indicare le unità geografiche (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gries, Mazon, Eppan Berg, Pinzon, Eggen, Brenntal sono alcune delle 86 unità geografiche aggiuntive (uga) che presto potranno essere indicate nelle etichette dei vini Altoatesini, assieme alla dicitura Doc Alto Adige. Il ministero dell'Agricoltura (Masaf) ha dato il via libera alla zonazione del territorio (5.800 gli ettari), secondo il piano individuato dal Consorzio di tutela, di cui già si parlava nel lontano 2016 e nel 2021. Si tratta di un passo in avanti molto importante nel segno della qualità delle produzioni di questa area di eccellenza italiana, fotografata dalla Guida vini d'Italia 2025, e della conclusione di un lungo iter di approvazione avviato diversi anni fa. Gamberorosso.it - Via libera alla mappatura dei vigneti dell'Alto Adige: presto in etichetta si potranno indicare le unità geografiche Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gries, Mazon, Eppan Berg, Pinzon, Eggen, Brenntal sono alcunee 86aggiuntive (uga) cheessere indicate nelle etichette dei viniatesini, assiemedicitura Doc. Il ministero'Agricoltura (Masaf) ha dato il viazonazione del territorio (5.800 gli ettari), secondo il piano individuato dal Consorzio di tutela, di cui già si parlava nel lontano 2016 e nel 2021. Si tratta di un passo in avanti molto importante nel segnoa qualitàe produzioni di questa area di eccellenza italiana, fotografata dGuida vini d'Italia 2025, ea conclusione di un lungo iter di approvazione avviato diversi anni fa.

Alto Adige : il riconoscimento della zonazione porta a nuovi standard per il vino locale - L’assegnazione di uno status giuridico speciale non è solo una vittoria per i produttori locali, ma rappresenta anche un’opportunità per promuovere e valorizzare l’intera regione. Un futuro luminoso per il vino dell’Alto Adige Il riconoscimento della zonazione e l’introduzione della denominazione UGA pongono nuove basi per il futuro del vino dell’Alto Adige. (Gaeta.it)