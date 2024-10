Verso Milan-Club Brugge, Paulo Fonseca: Strahinja Pavlovic deve ancora migliorare! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paulo Fonseca critica Strahinja Pavlovic alla vigilia dell’incontro di Champions League tra Milan e Club Brugge: deve ancora migliorare! Le dichiarazioni dell’allenatore portoghese Strahinja Pavlovic non ha ancora conquistato Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha rilanciato dal primo minuto il difensore centrale serbo in occasione dell’ottava giornata di Serie A. Turno in cui la formazione rossonera ha affrontato in casa l’Udinese vincendo 1-0. Tuttavia, la prestazione del neoacquisto non ha convinto pienamente il tecnico alla prima stagione alla guida del Milan. Dailymilan.it - Verso Milan-Club Brugge, Paulo Fonseca: Strahinja Pavlovic deve ancora migliorare! Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)criticaalla vigilia dell’incontro di Champions League tra! Le dichiarazioni dell’allenatore portoghesenon haconquistato. L’allenatore portoghese ha rilanciato dal primo minuto il difensore centrale serbo in occasione dell’ottava giornata di Serie A. Turno in cui la formazione rossonera ha affrontato in casa l’Udinese vincendo 1-0. Tuttavia, la prestazione del neoacquisto non ha convinto pienamente il tecnico alla prima stagione alla guida del

FORMAZIONI UFFICIALI Milan-Udinese : Paulo Fonseca ritrova Pavlovic - fuori Rafael Leao - Dopo la rovinosa sconfitta a Firenze, complice degli episodi controversi e un Theo non brillante, il tecnico portoghese cambia tanti uomini nell’undici titolare. Alle 18. Le scelte In uno degli anticipi del sabato, il Milan di Paulo Fonseca è chiamato al test della verità contro i friulani di Kosta Runjaic. (Dailymilan.it)

Milan - Fonseca guarda Strahinja Pavlovic : leader con la Serbia. La partita - Il difensore serbo ha vinto con la propria nazionale per 2-0 la partita contro la Svizzera valida per la Nations League. Tuttavia, i numerosi errori commessi da Fikayo Tomori in questo inizio di stagione e la grande prova messa in campo dal difensore serbo contro la Svizzero potrebbe ribaltare le gerarchie. (Dailymilan.it)

Milan - dopo la sosta Paulo Fonseca rilancia Strahinja Pavlovic? Opportunità per il serbo - Milan, dopo la sosta i tifosi si aspettano il serbo Strahinja Pavlovic: Paulo Fonseca pensa al cambio, posto traballante per Tomori Stagione turbolenta, sicuramente i tifosi del Milan non si aspettavano una partenza cosi croce e delizia per Paulo Fonseca, che dopo la vittoria nel derby cade a Firenze, dopo una prestazione scarna e disattenta. (Dailymilan.it)